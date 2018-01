Congrestheater Studio’s wint zilver

Aalsmeer – Studio’s Aalsmeer heeft de zilveren medaille gewonnen tijdens de Meetings ‘Beste Congrestheater van het Jaar’ verkiezing. De Meetings Awards vond op maandag 22 januari plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe. De uitreiking van de publieksprijs lag in handen van dagvoorzitter Hans Kazán.

Runner-up

Genodigden en genomineerden werden ontvangen in ‘De Hooge Schuur’ op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Het dagprogramma bestond uit diverse gastsprekers, die event-gerelateerde onderwerpen op humoristische wijze toelichtten. Dit varieerde van oergedrag, groepsdynamiek tot een stoomcursus etiquette. Dagvoorzitter Hans Kazán presenteerde op de uitreiking op energieke wijze de genomineerden per categorie. De Meetings Award voor ‘Beste Congrestheater van 2017′ werd uitgereikt aan het Beatrix Theater in Utrecht. Studio’s Aalsmeer heeft als runner-up de tweede prijs in ontvangst mogen nemen. Afgelopen november werden de regionale prijswinnaars bekend gemaakt. Studio’s Aalsmeer is door het publiek verkozen tot ‘Beste Congrestheater van Regio West’.