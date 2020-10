Concert Tico y Aguabajo: Magnifico

Aalsmeer – “Ahi nos vamos!” – “Daar gaan we!” is de binnenkomer. Tico’s band speelt op zaterdag 24 oktober voor het eerst in de grote zaal van Bacchus. Voor dertig liefhebbers – ‘volle bak’ in coronatijd. Het eerste stuk van de Colombiaans-Nederlandse componist Tico Pierhagen is ook het openingsnummer van zijn nieuwe album: ‘Puro’. Als pianist en leider van zijn band ‘Aguabajo’ (Laag water) geeft hij een volmaakt ‘pure’ uitvoering aan zijn muzikale ideeën.

Tico’s eerste album onder zijn eigen naam kwam in 2011 uit. Als je de cd uit zijn houder pulkt, lees je in het Engels en Spaans: “Ik zou graag mijn beide families in mijn beide landen willen bedanken.” Geadopteerd door een Nederlands gezin, krijgt hij hier een gedegen muzikale opleiding: pianoles vanaf zijn 8ste levensjaar, compositie en technologie aan de HKU in Utrecht en vier jaar pianostudie aan het conservatorium in Rotterdam. In 2008 maakt de 33-jarige musicus kennis met zijn Colombiaanse familie en hij verdiept zich in de muzikale tradities van zijn geboorteland. Wat drie jaar later resulteert in de cd ‘Aguabajo’ met zeven composities van zijn hand, opgenomen met plaatselijke muzikanten. ‘Laag water’ betekent absoluut niet ‘eb’ (dat is ‘marea baja’ in het Spaans), maar: ‘Water in beweging, dat altijd naar beneden stroomt’, horen wij Tico zeggen.

En met alles wat de vijf jazzmuzikanten in zich hebben, duiken ze Tico’s pure wateren in. Na zijn piano-intro vallen de bassist en drummer hem bij, met een ‘shuffle-latin’-ritme dat het hele concert blijft doorklinken – in de steeds maar doorgaande linkerhand van Tico: zijn eigen Latijns-Amerikaanse boogiewoogie. Als pianist blijkt hij tevens de meestervertolker van zijn stukken, improviserend op zijn eigen thema’s. Zijn bandleden weten precies wat de bedoeling is: basgitarist Dave Breidenbach die er vanaf de eerste ‘Columbiaanse’ cd bij is en Tico’s composities en arrangementen inmiddels kan dromen. Enrique Firpi, die Uruguay verlaat om in Nederland Latijns-Amerikaans te gaan drummen. Multisaxofonist Efraim Trujillo, die met Tico een duo vormt om in 2016 samen ‘The music of Aguabajo’ op te nemen. In Bacchus laten ze een ontroerend nummer horen, dat is opgedragen aan ‘Maestro Juancho’. En niet te vergeten trombonist Frans Cornelissen, wat kan die lekker swingen op die toeter!

Kinderfonds

Een feest met diepgang. Je kunt er bijna niet bij blijven zitten. Maar we moeten wel, het mondkapje moet weer op als we ons naar de uitgang bewegen. Tico y Aguabajo. Hij verloochent zijn afkomst niet. De helft van de opbrengst van zijn cd’s gaat naar de Doris Tuapante Children Foundation die SOS Kinderdorpen in Colombia ondersteunt: www.dtkinderfonds.nl. Degenen die er in Bacchus niet bij waren, kunnen altijd nog het album ‘Puro’ aanschaffen. Puur genot. En je helpt Colombiaanse kinderen, zoals Tico Pierhagen er ooit een geweest is.

Pierre Tuning