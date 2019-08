Concert ‘Engel of Bengel’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – Als u recent naar het Concertgebouworkest bent geweest, is de kans groot dat u daar harpiste Anneleen Schuitemaker heeft horen spelen. Anneleen geldt als een van de grootste Nederlandse harptalenten van dit moment en speelt met toporkesten over de hele wereld.

Vrijdag 30 augustus speelt zij samen met violiste Merel Vercammen in het Flower Art Museum in Aalsmeer. In dit concert ‘Engel of Bengel’ wordt de harp naar voren gehaald als veelzijdig kamermuziek instrument; soms engelachtig, soms juist ontzettend krachtig. U hoort muziek voor viool en harp van onder andere Saint-Saëns, Fauré en Bartók. Een bijzondere avond in een prachtige ambiance.

Aanvang van het concert op 30 augustus is 20.00 uur, kaarten kosten 20 euro per persoon en zijn te bestellen via www.flowerartmuseum.nl.

Later dit jaar staat nog een muzikale avond gepland met Merel Vercammen (viool), Mike Boddé (piano) en Sterre Konijn (zang). Zij brengen samen hun voorstelling ‘Nachtlicht, een muziekvoorstelling over de slaap en het onderbewuste’. Dit concert vindt plaats op vrijdag 8 november, ook hiervoor zijn al kaarten te bestellen via de website. Het Flower Art Museum is gevestigd in de voormalige pompkelder tegen de Watertoren van Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 1.

Harpiste Anneleen Schuitemaker. Foto: Michal Grycko