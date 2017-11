Concert 2 talenten bij Wester Amstel

Amstelland – Op zondag 26 november verzorgen de prijswinnaars van het Prinses Christina Concours 2017, Sasha Witteveen (contrabas), eerste prijs 12 tot 14 jarigen, en Steije Maurer (marimba), tweede prijs 12 tot 14-jarigen, het tweede concert van dit seizoen op Wester-Amstel.

Sasha Witteveen

Sasha Witteveen is afkomstig uit Ouderkerk aan de Amstel en nam al met veel succes deel aan diverse concoursen. In juni 2017 was ze één van de finalisten van het Koninklijk Concertgebouw Concours voor solisten van 9 tot 14 jaar. Ze zal met haar moeder, de pianopedagoge Tatiana Witteveen, werken spelen van de twee grootmeesters uit de geschiedenis van de contrabas: Giovanni Bottessini (Introduzione e Gavotta) en twee delen uit het Concert in A-groot van Domenico Dragonetti.

Steije Maurer

Steije Maurer begon op vijfjarige leeftijd met slagwerklessen. Sinds groep 8 zit hij op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij treedt op met werken van onder andere Johann Sebastian Bach en Keiko Abe.

De entree bedraagt 12 euro per persoon, donateurs betalen 9 euro en kinderen tot en met 12 jaar mogen het concert op 26 november gratis bijwonen. Toegangskaarten reserveren kan via muziek@wester-amstel.nl of telefonisch via 020 4964938. Het concert begint om 15.00 uur. Wester-Amstel is te vinden aan de Amsteldijk Noord 55in Amstelveen.