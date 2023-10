Competitiedag bij Golfvereniging Uithoorn￼

Uithoorn – Golfvereniging Uithoorn speelt met 3 teams in de Nationale Competitie van de NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie). De teams Brabant Golf 1 en de Nieuwegeinse 3 speelden tegen Uithoorn 1 en Voorschotense 1, Uithoorn 3 en De Vijf Margen 1 speelde tegen Uithoorn 2.

Het was droog weer en de banen lagen er prachtig bij. Golfcenter Uithoorn heeft laten zien dat wij voor de korte baan wedstrijden een echt mooie en uitdagende baan hebben.

Uithoorn 2 speelde met 4 spelers. Van elke club speelt 1 speler per flight. Om 10.00 uur was het een shotgun start. Op Hole 1, Hole 3, Hole 6 en Hole 8 stonden de spelers klaar om na het geluidssignaal te starten. Uithoorn 1 speelde ook met 4 spelers per flight. De start was om 13.00 uur. De Handicap van deze spelers was een stuk lager, waardoor op de holes nog minder slagen gespeelt mochten worden. Af en toe was de spanningsboog hoog om de score zo laag mogelijk te houden.

Voor de competitie scoorde De Vijf Margen het best met 6 punten. Uithoorn 2 werd tweede en Uithoorn 3 eindigde als derde. Rini Hertogh werd beste speler van de dag met 32 stablefort punten, waardoor zijn team 1 punt extra scoorde en eindigde met 3 punten. De Voorschotense 1 behaalde helaas maar 0 punten en eindigde deze eerste wedstrijd op de laatste plaats.

In de competitiegroep van Uithoorn 1 won het thuisteam met 4 punten, Nieuwegeinse 3 eindigde op de tweede plaats met 2 punten en Brabant Golf had de beste speelster, Martine Oomen, van de dag met 31 stablefort punten en daardoor kregen ze toch nog 1 punt.