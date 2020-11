Commissaris van de Koning in Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 18 november spreekt commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Het gesprek in het Raadhuis is in het kader van het ambtsbezoek van de commissaris aan de gemeente.

Vanwege de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vindt het gesprek met alleen de fractievoorzitters plaats. Belangstellenden kunnen het gesprek volgen via de livestream van de gemeente.

Aanvang 15.00 uur, www.aalsmeer.nl