College B&W, Sint en Pieten in de Ophelialaan

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte en de wethouders Wilma Alink, Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn willen graag van inwoners horen wat zij belangrijk vinden in de gemeente. Wat speelt er in de wijken? Waarom wonen mensen graag in Aalsmeer en hoe zien zij de toekomst?

Zin in een gesprek en een kop koffie of thee? Aanstaande zaterdag 30 november staat het college met de koffiebus in winkelcentrum Ophelia. Tussen 11.00 en 13.00 uur zijn de bestuurders aanwezig. De bus komt te staan op de voormalige plek van de bloemenstal in de Ophelialaan.

Feest met Sint en Pieten

Na het vertrek van burgemeester en wethouders komt er opnieuw hoog bezoek in de Ophelialaan. Sinterklaas komt met een groot aantal Pieten een feestje vieren. DJ Piet komt ook mee, dus dansen mag. Sinterklaas en de Pieten komen gezellig langs vanaf 13.00 uur en ze blijven tot rond 15.00 uur.

Terwijl het college graag met ouderen en jongeren in gesprek gaan, hopen Sinterklaas en de Pieten juist veel kinderen te mogen begroeten. De kleintjes kunnen ook deelnemen aan een speurtocht, altijd prijs!