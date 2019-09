College bedankt alle vrijwilligers voor festiviteiten

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders bedankt alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet de afgelopen weken tijdens de festiviteiten in Aalsmeer. Mede door deze inzet en de goede samenwerking tussen de organiserende besturen zijn de evenementen geweldig en vrijwel zonder incidenten verlopen. Het college van B&W is zich er terdege van bewust dat deze week met een aaneenschakeling van lokale feesten en de Kunstroute niet zou bestaan zonder de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Het past ook volledig in de visie van het college dat Aalsmeer daarmee een grote kracht in huis heeft.

Gezellig druk op de braderie.

Met Vuur en Licht op het water, de braderie, de festiviteiten in de tent tijdens de Feestweek Aalsmeer, de Pramenrace en de Kunstroute waren deze feestelijke eerste weken van september weer groots. Politie, brandweer en andere veiligheidsinstanties komen gezamenlijk tot de conclusie dat er gedurende de week geen noemenswaardige incidenten zijn geweest. En ook de Kunstroute was weer een druk bezocht cultureel hoogtepunt.

Vuur en licht op het Water.

Feestweek: Drie avonden uitverkocht!

“Mijn eerste ervaring met deze echte Aalsmeerse festiviteiten was op deze manier ook echt een feest”, is de conclusie van burgemeester Gido Oude Kotte. “Namens het hele college kan ik zeggen dat we trots zijn op de manier waarop onze inwoners dit hebben voorbereid en gevierd. Ik kijk al weer uit naar de volgende editie.” De burgemeester voer onder andere in de juryboot mee met de Pramenrace.

Prachtige outfits tijdens de Pramenrace.

“Als portefeuillehouder cultuur heb ik wederom genoten van de Kunstroute”, zegt wethouder Wilma Alink. “Het is bijzonder hoe Aalsmeerders elk jaar weer een mooie en zinvolle invulling aan dit evenement geven.”