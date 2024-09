Clubkampioenschap doubletten

Regio – Jaarlijks wordt in de tweede helft van augustus gestreden om het clubkampioenschap voor doubletten. Dit jaar stond de 35e editie op het programma. Acht equipes, dus 16 spelers, meldden zich aan voor deelname. Diverse oud-kampioenen hadden zich aangemeld en werden op basis van loting ingedeeld in twee poules van vier equipes. In elke poule werd een halve competitie, dus drie partijen gespeeld. Op basis van aantal winstpartijen en puntensaldo werd een per poule een eindstand gemaakt. De beide poulewinnaars speelden de finale om het clubkampioenschap.

Er was nog wat verschil tussen de poules. In de A-poule eindigden drie equipes met een gelijk aantal overwinningen, namelijk twee. De eindrangschikking van deze drie equipes werd bepaald op het puntensaldo. Het was de equipe Jannie van Kooten / Hans van der Wal, beide wonend in Mijdrecht, die met tweemaal winst en een puntensaldo van +15 winnaar van poule A werd en dus finalist.

B-poule

In de B-poule hoefde niet gerekend te worden om de poulewinnaar aan te wijzen. De plaats in de finale ging naar de ongeslagen equipe Marja de Ru/Harry vd Dungen. Deze equipe had een onzichtbare hulp. Zij wonnen in de poules driemaal de toss en konden daardoor hun favoriete speelterrein kiezen. Bij de toss in de finale wonnen ze deze weer en kozen natuurlijk voor het terrein waar ze in poule B drie keer gespeeld en gewonnen hadden.

De finale ging in eerste instantie gelijk op, maar bij een stand van 5-5 nam de equipe Jannie en Hans afstand en liep uit naar 10-5. Jannie en Hans haalden in de slotfase, door een geweldig schot van Hans, drie punten en daarmee ging het kampioenschap naar Jannie en Hans. Het was voor Hans de derde titel. In 2006 en 2014 won hij met Ria van Beek en droeg hij dus bij aan de eerste titel voor Jannie van Kooten.

