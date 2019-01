Cinefleur filmfestival in Dorpshuis ’t Podium

Kudelstaart – Op zaterdag 19 januari organiseert de Film- en Videoclub het altijd druk bezochte jaarlijkse Cinefleur filmfestival dat voor de vijf en veertigste keer wordt gehouden. Deze keer in de sfeervolle zaal van Dorpshuis ’t Podium, aan de Kudelstaartseweg 239. Aanvang 13.00 uur, zaal open vanaf 12.30 uur.

Om beurten wordt dit filmfestival georganiseerd door één van vijf filmclubs uit de regio, te weten: de Leidse Video- en Smalfilm Liga, AMFI’66 uit Hillegom, de Noordwijkse Film- en Videoclub, Close Up uit Haarlem en de Videoclub Aalsmeer. Deze laatste mag deze keer het festival organiseren. De filmclubs zijn afkomstig uit een stad of dorp die iets met bollen of bloementeelt te maken hebben en gestreden wordt om de prachtige Cinefleur wisseltrofee. Van elke club worden drie filmproducties op grootbeeld projectie vertoond, die samen niet langer mogen duren dan 30 minuten. Er is een grote verscheidenheid aan documentaire, reis en/of speelfilms te zien. Films met humor, maar ook die ontroeren.

Vakkundige jury

Alle films worden vooraf gejureerd door een vakkundige jury die zich in haar beoordeling laat leiden op de strekking van de film, de verhaalstructuur (wat wil de filmmaker vertellen) en de filmische vormgeving als; gebruik van de camera, licht, geluid, montage en andere creatieve toepassingen.

Niet onbelangrijk voor de jury is of ze worden geraakt door de filmmaker. De filmclub die met de drie ingezonden films de meeste punten haalt ontvangt de wisseltrofee. Een sculptuur van beeldend kunstenaar Corrie Ammelaar. Naast deze clubprijs is er een aparte eerste prijs voor de beste individuele film van het festival.

Leuk en spannend

De belangstelling voor dit filmfestival is altijd groot. Dat komt met name, omdat naast het bekijken van leuke films, het wedstrijdelement op de achtergrond het extra spannend maakt.

Door de deelnemende clubs zijn er intussen veel kaarten in de voorverkoop verkocht, dus wilt u dit filmfestival bezoeken, zorg dat u er op tijd bij bent. U zult er beslist geen spijt van hebben.

Neem voor nadere informatie contact op met het secretariaat: Susan Griekspoor, telefoon 0297- 327490.