Chocoladevoorraad per fiets aangevuld

Aalsmeer – Zaterdag 1 oktober stapten acht vrijwilligers van de Wereldwinkel Aalsmeer ’s morgens vroeg op de fiets richting cacaohaven in Amsterdam om een bestelling duurzame chocolade op te halen. Het idee voor dit transport op de fiets is geboren naar aanleiding van de jaarlijkse Schokofahrt vanuit Duitsland, waarbij in het voorjaar van 2022 maar liefst 18.000 repen van Chocolatemakers op de fiets in Duitsland zijn bezorgd door 165 fietsende vrijwilligers. Inmiddels doet ook een aantal Nederlandse Wereldwinkels mee.

CO2-vrije keten

De cacaobonen worden fair trade en biologisch geproduceerd door een federatie van kleine cacaoboeren in de Dominicaanse Republiek. Deze cacaobonen worden vervolgens per zeilschip Tres Hombres naar Amsterdam vervoerd. Na de zeiltocht verwerkt Chocolatemakers de cacao tot de lekkerste ‘single origen’ chocolade. De kleine chocoladefabriek draait vrijwel CO2-neutraal dankzij een dak vol zonnepanelen. Met het fietstransport naar de winkel is ook het laatste stukje van de keten duurzaam.

Leerzame en fijne dag

Wind en regen was voorspeld voor afgelopen zaterdag. Maar de medewerkers van de Wereldwinkel hielden de moed erin en warempel: vanaf het vertrek hield de zon hen de hele rit gezelschap. Het werd een fantastische dag met een prachtige route door de parken van Amsterdam en een warm welkom in de chocoladefabriek waar nog meer fietsers uit Nederland en Duitsland aankwamen. Na een leerzame proeverij werd de bestelling opgeladen en vertrok het gezelschap richting Aalsmeer waar ze feestelijk onthaald werden door de collega’s in de winkel. Bij de volgende Chococycle in het voorjaar is de Wereldwinkel Aalsmeer weer van de partij. Kijk voor meer informatie over de bijzondere chocolade van de Chocolatemakers op www.wereldwinkelaalsmeer.nl