Cheques uitgereikt van Deen sponsoractie

Aalsmeer – Eind juli kreeg Sjoelclub Aalsmeer te horen dat zij één van de uitgekozen verenigingen was, die mee mocht doen aan de sponsoractie 2020 van Deen Supermarkten. In Aalsmeer deden 4 clubs mee. Naast de Sjoelclub mochten Atletiekvereniging Aalsmeer, Green Park Aalsmeer handbal en tennisvereniging All Out deelnemen aan de actie.

Van 16 augustus tot en met 5 september kreeg iedere klant die bepaalde producten kocht en bij 10 euro aan boodschappen een sponsormunt, die in één van de vier kokers gegooid mocht worden. Na de eerste week had Sjoelclub Aalsmeer 550 munten verzameld. Week twee leverde 623 munten op en de laatste week maar liefst 875 munten! In totaal werden er 2048 munten verzameld, wat een derde plaats in de rangschikking opleverde (na de Atletiek- en Handbalvereniging).

Filiaalmanager Brigit Schouten van Deen Aalsmeer overhandigde de cheque afgelopen zaterdag aan secretaris Mirjam van den Berg. Het leek verdacht veel op het openen van de koffertjes bij Miljoenenjacht van Linda de Mol, zo spannend was het moment waarop het bedrag bekend gemaakt werd.

Een cheque van maar liefst 1.000 euro mocht Sjoelclub Aalsmeer in ontvangst nemen. Met dit geld wil de sjoelclub het familietoernooi, dat afgelopen maart op de agenda stond, alsnog organiseren, wanneer dit weer mogelijk is na corona. Green Park Aalsmeer handbal mocht een cheque van 1.250 euro in ontvangst nemen en gaat dit geld besteden aan de aanschaf van materialen voor het nieuwe krachthonk. Het hoogste bedrag, een cheque van 1.500 euro, kreeg Atletiekvereniging Aalsmeer uitgereikt. Het geld maakt het mogelijk om het nieuwe clubhuis af te bouwen.

Sjoelclub Aalsmeer wil alle mensen die de munten in de koker gegooid hebben hartelijk bedanken en natuurlijk ook supermarkt Deen voor de leuke en gulle actie! Zie voor verdere informatie www.sjoelclub-aalsmeer.nl