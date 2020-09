Cheque van Rabobank voor cultuur in de zorg

Aalsmeer – Op maandag 31 augustus kreeg Cultuurpunt Aalsmeer een cheque overhandigd van Rabobank Regio Schiphol. Een prachtig bedrag van 1.000 euro kan worden besteed aan tien prachtige optredens van zangeres Katelijne van Otterloo met gitarist Wolf Martini. Zij verzorgen samen een gezellige middag of avond, met mooie liedjes van onder andere John Legend.

Verschillende optredens zijn er al geweest, bij Ons Tweede Thuis en Zorgcentra in Aalsmeer, De Meerlanden, De Spil en Hortensialaan. Met mooie ervaringen voor de bewoners, waarbij de muziek de bewoners echt liet meevoeren. Een dame op leeftijd, werd er vrolijk van en begon lekker mee te bewegen. Een man met ervaring in de muziek, kreeg tranen in zijn ogen, omdat hij aan het genieten was van de mooie muziek en dat zorgde voor herinneringen van vroeger.

Deze kleine concerten zijn voor zangeres Katelijne ook een heel bijzondere ervaring, waar zij in januari nog een volledig concert met band verzorgde voor meer dan 375 mensen met internationaal publiek. “Op deze manier zie je echt goed, wat muziek met mensen doet. Erg veel waardering voel je en zie je met een kleine groep mensen, voor wie het optreden was.”

Er komen in september en oktober nog enkele optredens aan. Het Cultuurpunt is erg blij met deze bijdrage van de Rabobank, zodat samen een boost gegeven kan worden aan cultuur in de zorg!