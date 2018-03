CDA grootste, 4 zetels voor Absoluut Aalsmeer

Aalsmeer – Absoluut heel spannend waren de gemeenteraads-verkiezingen in Aalsmeer. In spanning werd woensdagavond 21 maart in de raadskelder de uitslag afgewacht. Al rond tien uur in de avond kon burgemeester Jeroen Nobel een tussenstand bekend maken. In de eerste vijf stembureaus waren de stemmen geteld. Een klein halfuur later volgde de tweede bekendmaking, in tien stembureaus geteld, en even voor elf uur nam de burgemeester achter de microfoon plaats om de echte, nog niet definitieve, uitslag bekend te maken.

1 Partij minder

Grote vreugde was er in de zaal toen de eerste burger liet weten dat Aalsmeer een partij verloren heeft, HAC keert niet terug in de gemeenteraad. Het leverde applaus op. Toch wist de eenmanspartij van Bram Heijstek nog 245 stemmen te vergaren. Grote winnaar is het CDA met lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn. Van 6 naar 8 zetels en nu met overwicht de grootste partij in Aalsmeer. Lijsttrekker Robert van Rijn van de VVD toonde zich ietwat teleurgesteld. Zijn partij scoorde, net als vier jaar geleden, 6 zetels. Na de telling in tien stembureaus steeg het aantal stemmen voor de VVD met een kleine 1,5 procent ten opzichtte van de eerste uitslag. Wat zou het derde ‘blok’ brengen? Er restte nog de telling in onder andere zorgcentrum Aelsmeer en De Mikado. Opnieuw een procent erbij, zo bleek, maar toch bleef de VVD steken op 6 zetels.

Lokale partij

De absolute verrassing was nieuwkomer Absoluut Aalsmeer met lijsttrekker Dick Kuin (voorheen Aalsmeerse Belangen). Landelijk schemerde al door dat de lokale partijen het goed doen in de peilingen en dit bleek ook in Aalsmeer het geval. De bekendmaking na de eerste telling leverde AA zelfs 5 zetels op. Het werden er uiteindelijk 4 en dit gaf toch hele blije gezichten. Totaal 2.395 stemmen. In totaal zijn 13.447 stemmen uitgebracht, terwijl toch 24.207 inwoners hun stem mochten uitbrengen. Een niet al te hoge opkomst (55,5%), wel iets hoger dan vier jaar geleden.

Splitsing PACT

Nieuwsgierig waren alle aanwezigen natuurlijk ook wat de splitsing van PACT zou gaan opleveren. Weten D66, PvdA en GroenLinks elk apart meer stemmen te werven? Na de bekendmaking van de telling in de eerste vijf stembureaus kwam GroenLinks vooralsnog als grootste van de drie naar voren, twee zetels, tegen 1 voor D66 en 1 voor de PvdA. Na de tweede en definitieve uitslag bleek D66 toch ook een behoorlijke aanhang te hebben. Uiteindelijk 2 zetels met 1.104 stemmen (GroenLinks 1.131 stemmen). De PvdA wist met totaal 904 stemmen 1 zetel te vergaren en lijsttrekker Jelle Buisma toonde zich hier tevreden mee.

Vorming college

Op een rijtje gezet: CDA 8, VVD 6, HAC 0, D66 2, Absoluut Aalsmeer 4, PvdA 1 en GroenLinks 2 zetels. In politiek Aalsmeer is opgelucht adem gehaald. En dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat HAC zich niet staande heeft weten te houden. Tijdens de drie verkiezingsdebatten gaven alle fracties al aan zich samen in te willen zetten voor Aalsmeer en met deze uitslag is deze mogelijkheid er. Vrijdag 23 maart is de bekendmaking van de officiële, definitieve uitslag. Zou de kiesdeler Absoluut Aalsmeer toch 5 zetels opleveren? In ieder geval kunnen de onderhandelingen beginnen. Drie of weer vier wethouders en welke partijen gaan het college vormen? Natuurlijk het CDA, maar pakt de VVD nu haar kans en welke fractie schuift hierbij aan? Wordt vervolgd!

Foto: www.kicksfotos.nl