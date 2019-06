Carnaval vieren met Junior Pramenrace

Aalsmeer – Volgende week zaterdag 29 juni klinkt om 13.00 uur het startschot voor de Junior Pramenrace bij het Stokkeland (achter het gemeentehuis in het Centrum). Ongeveer twintig pramen en bokken vol met jeugdige inwoners gaan op weg voor de doe-tocht op het water. Er wachten onderweg diverse opdrachten en allen hebben te maken met het thema dit jaar: Carnaval.

Ook wordt door organisatie SPIE aan de teams gevraagd vooraf enkele opdrachten te vervullen. Eén van deze inlever-opdrachten gaat over het thema carnaval en vergt denkwerk:

“Kudelstaart heet ‘Poelgilderdam’ tijdens carnaval, maar Aalsmeer heeft geen carnavalsnaam. Hoe moet Aalsmeer volgens jullie heten tijdens carnaval? Bedenk een leuke naam. Maak een mooi bord, schrijf hierop de carnavalsnaam van Aalsmeer (op de achterkant jullie teamnaam) en lever deze tijdens de Juniorrace in bij de post Zotte Wilg.”

Verzin passende naam

Zo, dat wordt een hoofdbreker. In Aalsmeer staat carnaval vieren (al jaren) niet op de evenementenlijst. Ooit zelf al eens nagedacht over een passende carnavalsnaam voor Aalsmeer? Misschien tips voor de deelnemers aan de Junior Pramenrace? Mail deze dan naar redactieaalsmeer@meerbode.nl en de leukste namen worden volgende week geplaatst in de speciale Junior Praambode.

Foto: www.kicksfotos.nl