Carnaval in Poelgilderdam in volle gang!

Kudelstaart – In het tot Poelgilderdam omgetoverde Kudelstaart is carnaval in volle gang. Het begon al donderdag tijdens een spannende en gezellige avond voor de bekendmaking van de volgorde van de wagens voor de grote optocht. Prins Auke den Eersten en zijn gevolg van De Pretpeurders zijn de ‘leiders’ van de stoet, maar door wie worden zij als eerste gevolgd? Deze eer is dit jaar aan De Plasduikers, gevolgd door Bar achter en Jakk.

Prins Auke den Eersten en de ‘raad’ zijn overigens al flink ‘opgewarmd’ voor het carnaval. Vrijdag werden de scholen in Kudelstaart bezocht, was er ‘Onbeperkt Carnaval’ voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en in de avond mochten kinderen ‘los gaan’ voor het jeugdcarnaval met DJ Edwin.

Kinderoptocht en Prinsenbal

Vandaag, zaterdag 1 maart, zijn alle ogen weer op de kinderen gericht. Zij presenteren de kinderoptocht met versierde karren en fietsen vanaf ’t Podium richting de Rietlanden en na een rondje vijver weer terug richting het Dorpshuis. Hier mogen ze daarna nog even door feesten. De stoet vertrekt om 13.11 uur. Vanaf 21.11 uur is het vervolgens aan de groten om te gaan feesten tijdens het traditionele Prinsenbal (uitverkocht). Onder andere komt wethouder Bart Kabout de ‘sleutel van het dorp’ overhandigen aan De Pretpeurders. En daarna heerlijk polonaise lopen, gezellig kletsen en natuurlijk elkaars outfit bewonderen.

Grote optocht en feest

Zondag 2 maart is een aanrader om Poelgilderdam te bezoeken. De grote optocht staat op het programma en let op: Vanwege het thema ‘Andersom’. De start is om 11,41 uur bij RKDES aan de Wim Kandreef en eindigt na een rondje door diverse straten bij ’t Podium. Vanaf rond 14.30 uur is de optocht ten einde en is het Dorpshuis de plek waar nog gefeest en gedanst kan worden (tot 18.41 uur) op muziek van DJ Ronald in de grote zaal en in het grand café van de Hobo String Band. Veel plezier allemaal. Alaaf!