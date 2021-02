Carnaval 2021 officieel geopend

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 11 februari zijn Prins Richard, Adjudant Ronald en Prinses Jessica op bezoek geweest bij burgemeester Gido Oude Kotte. Het drietal kwam de sleutel ophalen van het dorp Poelgilderdam. Normaal vindt deze ceremonie op zaterdagavond plaats tijdens het Prinsenbal, maar deze festiviteit gaat dit jaar, net als de optochten, niet door vanwege corona.

Nu de Prins, Adjudant en Prinses de sleutel in handen hebben is Carnaval 2021 in Poelgilderdam officieel geopend. Want, carnaval gaat natuurlijk wel gevierd worden, met onder andere solonaises of polonaises met het gezin in de huiskamers en carnavalsvereniging de Pretpeurders trakteert vanavond, zaterdag 13 februari, op de eerste Carnavalsquiz boordevol leuke, rare, maffe en interessante vragen. Aanvang is 20.00 uur en live te volgen via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer. Op zondag 14 februari wordt het feest voor jong en oud met om 16.00 uur de Carnavals Bingo in samenwerking met café Op de Hoek.

Op woensdagmiddag sluiten de leden van de Pretpeurders de feestelijke dagen af en gaat Prins Richard de sleutel van Poelgilderdam terug brengen naar de burgemeester. Maar niet voor lang, op 11 november wordt de sleutel weer opgehaald voor de start van een mooi en extra feestelijk en speciaal jubileumjaar voor Carnavalsvereniging de Pretpeurders.

Foto: Paul Haller Sr.