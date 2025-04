Camping De Westeinder door bewoners opgeknapt

Rijsenhout – Camping De Westeinder ligt er weer keurig bij. Zo’n zestig bewoners en een aantal recreanten hebben vorig weekend de mouwen opgestroopt en drie dagen hard gewerkt om de camping aan de Grote Poellaan 101 weer toonbaar te maken. “En met resultaat”, kijkt Judith van de Geijn terug op de actie. “Zo trots op deze mensen. We kunnen nu een fijne zomer hebben samen.” De grote parkeerplaats bij de ingang van de camping ligt vol met groenafval. Ook een grote blauwe container, geplaatst door de eigenaar, zit tot de nok toe vol. “Die hadden natuurlijk best iets extra’s kunnen doen, maar ze hebben beloofd het afval deze week op te laten halen”, zegt Judith.

Zomer

De opruimactie is georganiseerd door Stichting Belangen Camping De Westeinder (SBCDW), die bewoners opriep om te helpen. Toch kwamen ook enkele recreanten in actie, waaronder een dame van 82. “Maar de actie was vooral bedoeld als gebaar van de vaste bewoners naar de recreanten. We willen graag dat ze deze zomer weer naar de camping komen. Toercaravans kwamen al amper, en dat kan nu ook niet meer, want er zijn geen (douche)faciliteiten of receptie meer.” Op de camping, die onder de nieuwe eigenaar verdergaat als WestonBay, staan nog steeds veel recreanten met hun eigen stacaravan of chalet. “Voor deze mensen willen we dat ze deze zomer kunnen genieten van hun plekje, zonder dat het lijkt of je in een oorlogsgebied rondloopt”, vertelt Judith, een van de voortrekkers van SBCDW. “Als het er weer wat netter uitziet en het niet meer gevaarlijk is voor bijvoorbeeld kleine kinderen, helpt dat ook om de recreanten terug te laten komen.”

Handhaving

De bewoners ontvingen afgelopen week een brief van de gemeente Haarlemmermeer waarin staat dat er niet gehandhaafd zal worden op permanente bewoning. Kleen Estate BV had daar eerder op aangedrongen. In een reactie laat de gemeente weten dat de eigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor wat er op de camping gebeurt. Kleen Estate is momenteel in gesprek met huurders om de huurcontracten te ontbinden en de permanente bewoning van de kavels te beëindigen. “Zodra de huurcontracten ontbonden zijn, zullen de kavels door de huidige huurders leeg worden opgeleverd, waardoor mogelijk illegale bouwwerken ook verwijderd zijn. Dit zal er ook voor zorgen dat permanente bewoning op de kavels feitelijk niet meer mogelijk is”, schrijft de gemeente.

“Goed nieuws”

Ook verwijst de gemeente naar het verzoek van minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) om niet handhavend op te treden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen als reden om af te zien van handhaving. “De gemeente gaat dus niet handhaven op permanente bewoning”, aldus een opgeluchte Judith. “Dat is goed nieuws voor ons!”

Foto’s: aangeleverd