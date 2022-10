Campagne ‘Trommel zonder Rommel’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Gezond drinken en eten is belangrijk om goed in je vel te zitten. Om zowel ouders als scholen daarbij te helpen is de campagne ‘Trommel zonder Rommel’ in het leven geroepen. Aan het begin van de week van de opvoeding (3 oktober), ging deze actie van start. Micha Hoogewoud, JOGG regisseur in de gemeente Aalsmeer gaf het officiële startsein en overhandigde het eerste boekje aan Eline Schadee, jeugdverpleegkundige bij de GGD. “De meeste mensen zijn zich steeds meer bewust van de gevolgen van ongezond eten, zoals overgewicht en hart- en vaatziekten. Om ziektes op latere leeftijd te voorkomen is het goed om op jonge leeftijd al goede gewoontes aan te leren”, aldus de JOGG regisseur. “De actie ‘Trommel zonder Rommel’ geeft kinderen en ouders hiervoor tips en ideeën. Want, hoewel we gelukkig steeds beter weten wat gezond en minder gezond is, kunnen we allemaal nog wel wat tips gebruiken. De actie biedt een mooie kans om te zorgen voor een gezonde lunchtrommel op school.”

Gezond, makkelijk en niet duur

In het lunchtrommelboekje staan weetjes, tips en voorbeelden over wat je je kind mee kunt geven naar school. Het boekje laat zien dat gezond ook zeker makkelijk kan zijn en niet veel hoeft te kosten. Niet alleen de lunch is in het boekje meegenomen, maar er staan ook tips in voor een gezonde pauzehap of traktatie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het belang van water drinken. Naast hulp aan de ouders, geeft dit ook de mogelijkheid aan scholen om gezond eten en drinken bespreekbaar te maken en op te nemen in hun beleid. De campagne is een initiatief van de gemeente Aalsmeer in samenwerking met de GGD en het Voedingscentrum.

Week van de opvoeding

De boekjes zullen vanaf heden standaard worden uitgedeeld aan de ouders bij het consult net voordat hun kind naar de basisschool gaat. Om het boekje zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen wordt er tijdens de week van de opvoeding (3 tot en met 9 oktober) ook het boekje verspreid onder alle ouders met kinderen in groep 1 en 2. Zo krijgen ook deze ouders een mooi boekje met gezonde informatie en kunnen ze inspiratie opdoen voor een gezonde leefstijl. De boekjes zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, al jaren een vaste partner van JOGG Aalsmeer. Voor meer informatie en de digitale versie kan gekeken worden op www.trommelzonderrommel.nl.