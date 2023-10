Campagne ‘Heel Nederland Leest’ in de Bibliotheek

Aalsmeer – Bibliotheek Amstelland zet trouwe leden en bezoekers tijdens Nederland Leest in het zonnetje door het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl cadeau te doen. De activiteiten in de bibliotheken rondom Heel Nederland Leest stimuleren de ontmoeting en het aangaan van gesprekken onder de bezoekers.

‘Samen een goed boek lezen’

De grootste jaarlijkse nationale leescampagne waar alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland aan meedoen. Van 1 tot en met 30 november leest heel Nederland hetzelfde boek en gaat hierover met elkaar in gesprek. Het thema van Nederland Leest is dit jaar ‘Samen een goed boek lezen’.

‘Sonny Boy’

Leden en bezoekers kunnen dit jaar in november tijdens Heel Nederland Leest het boek ‘Sonny Boy’ van Annejet van der Zijl gratis in de bibliotheek ophalen. Dit kan tijdens openingsuren en zo lang de voorraad strekt. Een indrukwekkend verhaal over de 19-jarige Surinaamse Waldemar en de 40-jarige Hollandse Rika, hun verboden liefde en de Tweede Wereldoorlog die uitbreekt. Deze biografie met een historisch tintje kent verschillende thema’s die nog altijd actueel zijn. Denk aan wonen in een land waar je niet thuis bent, maar ook (controversiële) liefde en schading, slavernij en veerkracht vinden in de moeilijkste periodes.

Activiteiten

Het thema Samen een goed boek lezen is uitstekend geschikt om uitgebreid te behandelen in de bibliotheek. Zo worden er diverse activiteiten georganiseerd rondom het samen lezen. Denk hierbij aan leesclubs en lezingen over diverse onderwerpen, voorlezen uit Sonny Boy bij Lang leven leren en bij de speciale editie van Literair Café 102 met Sholeh Rezazadeh inclusief Iraanse thee en Iranese lekkernijen. Kortom: de bibliotheek is het hart van de campagne en de ideale plek om samen te komen.

Heel Nederland Leest is een campagne van stichting CPNB en de Bibliotheek ter bevordering van het lezen van boeken met elk jaar een ander thema. Meer informatie is te vinden in de agenda op de website van de bibliotheek (www.bibliotheekamstelland.nl).