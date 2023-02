CAMA Gemeente is verhuisd naar Open Hof Kerk

Aalsmeer – De Aalsmeerse CAMA Gemeente is verhuisd. Na een periode van bijna drie jaar gastvrij te zijn gehuisvest door de Oosterkerk is nu een nieuwe plek gevonden bij de Open Hof Kerk in de Ophelialaan. Sinds 12 februari vinden de samenkomsten plaats in ‘t Baken van de Open Hof kerk (ingang Sportlaanzijde) en is de CAMA Gemeente weer terug in de wijk van haar vorige huisvesting, de Groenstrook. Op kleine schaal wordt bijna elke zondag een samenkomst vanaf 16.00 uur gehouden. Regelmatig wordt ook met elkaar gegeten.

Weet u van harte welkom als u op zoek bent naar een nieuw netwerk en openstaat voor verdieping en verbinding. Kijk voor meer informatie over de samenkomsten en activiteiten op www.cama-aalsmeer.nl of neem contact op met Dirk Sijbersma: 06-51799722.