Cabaretpoel in Bacchus: Vier keer leuk!

Aalsmeer – Liefhebbers van het theater van de lach opgelet! De Cabaretpoel op zaterdag 8 maart mag niet gemist worden. Een lange avond bomvol leuk en gevarieerd cabaret in cultureel café Bacchus. De Cabaretpoel is bedoeld om het publiek nieuwe talenten te laten ontdekken. Dus, geen Jochem Meijer of Theo Maassen, maar misschien wel de toekomstige. Zeg nou zelf, wat is er leuker dan zelf het nieuwe talent van de toekomst in een kleine zaal te ontdekken. Dan kan je later altijd nog zeggen: “Kijk die heb ik nog zien spelen in Aalsmeer toen nog niemand hen kende!” Voor liefhebbers van cabaret en komedie is dit een voorstelling om de vingers bij af te likken. Vier optredens voor de prijs van één. Vier keer leuk!” De KCA Cabaretpoel begint zaterdag om 20.30 uur in Bacchus aan de Gerberastraat. Zaal open vanaf 20.00 uur. Meer informatie en kaartverkoop via de ticketshop op de website: www.skca.nl.

Klassiek, jazz en pop

Volgende week vrijdag 14 maart trakteert KCA op klassieke muziek met een optreden van het Gauguin Ensemble vanaf 20.00 uur in het Flower Art Museum, liefhebbers van pop en rock worden uitgenodigd om deze avond te komen kijken en luisteren naar de band Syncopicity in Bacchus vanaf 21.00 uur en Jazz op de Haven van Nieuwe Meer is er weer op zondag 16 maart en ditmaal gaan vanaf 16.00 uur de spots aan voor de Fortnight Swing Bigband.