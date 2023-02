Buurtkastjes bij Oosterkerk en Dorpskerk

Aalsmeer – De Oosterkerk heeft sinds een half jaar een buurtkastje opgehangen. De Dorpskerk deed dat de afgelopen week. Buurtkastjes zijn bedoeld om hulp te bieden aan wie het nodig heeft. In deze tijd komen veel mensen en gezinnen in financiële problemen, door de hoge energiekosten, dure boodschappen of om wat voor reden. In het buurtkastje staan etenswaren, levensmiddelen en verzorgingsartikelen. Iedereen die deze hulp nodig heeft, mag gratis en anoniem uit het kastje pakken wat hij of zij nodig heeft. Het buurtkastje bij de Oosterkerk hangt aan de muur bij de ingang van het Anker aan de Oosteinderweg 269. Bij de Dorpskerk is het buurtkastje te vinden op de parkeerplaats bij gebouw Irene in de Kanaalstraat.

Steentje bijdragen

De kastjes worden gevuld door de gemeenteleden, die op zondag de boodschappen meenemen naar de kerk. Natuurlijk kunnen ook mensen uit de buurt hun steentje bijdragen. Iedereen kan vrijblijvend iets in het kastje leggen en het zou fantastisch zijn als de kerk en de buurt daar in samenwerken. Dus heb je wat over voor dit goede doel, koop iets extra’s in de supermarkt of bij de drogist. Vaak kan gebruik gemaakt worden van aanbiedingen, twee producten voor de prijs van één. Of spaar wat zegeltjes om iets gratis te verkrijgen voor het buurtkastje. Allerlei leuke tips om mee te doen met dit mooie project om minder goed bedeelde medemensen te helpen.

Geen alcohol en rookwaar

In het buurtkastje wordt geen alcohol, rookwaar of iets over de houdbaarheidsdatum aangeboden. Ook zijn boeken en speelgoed niet het doel van deze actie. Heb je een vraag of kun je iets aanbieden voor het buurtkastje, mail dan naar diaconiehva@gmail.com. De hoop is dat veel inwoners geven en hiermee anderen helpen. ‘Take what you want. Leave what you can’, een mooi initiatief!