Buurthuis het Dijkhuis officieel geopend

Oude Meer – In aanwezigheid van Swiebertje, Malle Pietje, het bestuur en vele omwonenden is gisteren, vrijdag 17 februari, het nieuwe Dijkhuis in Oude Meer officieel geopend. De eer om alle aanwezigen toegang tot het compleet nieuw gebouwde buurthuis te geven was aan Alexander Smal van de Stichting Leefomgeving Schiphol (sponsor) en Richard Bosman van Bosman Advies (begeleiding bouw).

Vier jaar geleden is het dat de eerste plannen voor nieuwbouw werden gepresenteerd. Na veel vertragingen kon eindelijk gestart worden met de bouw en het resultaat is prachtig. Er staat nu een duurzaam, toekomstbestendig gebouw met verschillende ruimtes voor het organiseren van activiteiten voor en door bewoners.

Om kosten te besparen zijn de bouwwerkzaamheden door het bestuur en leden van de buurtvereniging zelf begeleid. Het gebouw is casco opgeleverd en de afwerking is geheel in eigen beheer uitgevoerd door veel vrijwilligers. Heel wat vrije uurtjes zijn er ingestoken om het buurthuis samen te realiseren en dat allen hier trots op zijn, is terecht. Vrolijk is met elkaar geproost op het nieuwe Dijkhuis, de saamhorigheid en het doorzettingsvermogen en natuurlijk op de vele activiteiten die hier zeker zullen gaan plaatsvinden.

Voorzitter Cees Eikelenboom: Proost!