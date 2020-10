Buurtboekenkasten ‘spotten’ in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Ze verrijzen in best grote aantallen in Aalsmeer en Kudelstaart en aan nagenoeg alle exemplaren is veel aandacht besteed aan de presentatie: Buurtboekenkasten. Het project is opgezet in 2018 door Mieke Keessen vanwege het wegbezuinigen van de bibliotheken in Kudelstaart en Oosteinde. Met buurtboekenkasten kunnen inwoners toch in hun eigen buurt een boek lenen, want zo is Mieke van mening: “Ieder mens zou moeten kunnen lezen.”

In de veelal prachtige boekenkast-huisjes is leesplezier te leen of te ruilen voor zowel kinderen als volwassenen. Een boek kan geleend worden en na gelezen te hebben teruggebracht worden. Een boek mag ook geruild worden. Neem een exemplaar mee en zet er ander ‘leesvoer’ voor terug. Geen tijdschriften, bouquetreeks of studieboeken. Sommige houders van buurtboekenkasten hebben zoveel boeken dat het hen niet uitmaakt of het meegenomen boek wel of niet teruggebracht wordt. “Niks hoeft terug en er hoeft ook geen ander exemplaar in. Ik heb namelijk boeken zat en vul het zo weer aan”, aldus de eigenaresse van de buurtboekenkast aan de Mijnsherenweg.

‘Kunstwerken’

Het initiatief is groots opgepakt in de gemeente en zowel in Aalsmeer als Kudelstaart staan in nagenoeg iedere buurt wel één of meerdere buurtboekenkasten. Ze gaan ‘spotten’ is ook best een aanrader. Het zijn er inmiddels meer dan twintig! Buiten binnen in enkele gebouwen (gemeentehuis, buurthuizen en sporthallen) staan de meeste ‘kunstwerken’ met/voor boeken in de voortuinen. In de Hornmeer worden wijkbewoners uitgenodigd te gaan lezen in boeken uit de buurtkasten in de Jupiterstraat en Roerdomplaan, in Zuid is onder andere de voortuin in de Cyclamenstraat opgevrolijkt met een buurtkast vol boeken en in het Centrumgebied mag gerust het deurtje geopend worden om een boek te lezen of te ruilen uit het huisje aan het Baanvak. In Kudelstaart wordt best veel gebruik gemaakt van de buurtboekenkasten in de Leeghwaterstraat, Mijnsherenweg en Zuiderpark. De inhoud van alle kasten worden regelmatig aangevuld en/of vernieuwd. “Kom langs, lezen is leuk”, aldus de eigenaren uitnodigend.

(Inter)nationaal

Overigens zijn buurtboekenkasten in heel Nederland en zelfs internationaal populair en ook in andere steden en in het buitenland wordt veel aandacht aan het uiterlijk van de boekenkasten besteed. Het hebben van een buurtboekenkast leidt regelmatig ook tot leuke en verrassende ontmoetingen. Overweeg u/jij om ook een buurtboekenkast te openen? De huidige eigenaren geven u/jou graag meer informatie. Er zijn geen regels qua grootte of vorm, belangrijkste en enige eis is dat de boeken droog moeten kunnen staan. Het voormalige konijnenhok een nieuwe bestemming (bieb) geven, kan bijvoorbeeld ook…