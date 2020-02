Buurtboekenkast in Hadleystraat 55

Aalsmeer – De Buurtboekenkast in Zuid is verplaatst. Slechts enkele meters, want de kast met boeken staat niet meer in de ruimte van Participe Amstelland in gebouw De Tienerterp in de Hadleystraat 55, maar in de hal bij de toegang naar architect Pannekoek en de kapsalon.

De initiatiefnemers hopen dat nu meer mensen bekend worden met deze mogelijkheid om gratis boeken te lenen en te ruilen. De Buurtboekenkast is voor het verplaatsen helemaal leeg gehaald en weer gevuld met allemaal nieuwe boeken.

De regels van de Buurtboekenkast zijn als volgt: ruil of leen een boek en nadat het boek gelezen is wordt deze teruggebracht. Het is ook mogelijk een boek te ruilen en hiervoor een ander boek terug te zetten. Geen tijdschriften, bouquetreeks of studieboeken. Er mag per keer één boek geleend worden.

In Aalsmeer en Kudelstaart staan al ruim twintig Buurtboekenkasten, onder andere in sporthallen, buurthuizen en in het Raadhuis en allen zijn gevuld met boeken voor volwassenen en voor kinderen. Meer weten of zelf een boekenkastje plaatsen? Stuur dan een mail naar buurtboekenkast@outlook.com.

Foto: Archieffoto. Buurtboekenkast in de Proosdijhal Kudelstaart.