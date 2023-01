Buurtbespaarproject Energie van start in Hornmeer

Aalsmeer – Nu in de wintermaanden de energiekosten verder oplopen wordt in de Hornmeer gratis advies geboden om energiebesparende maatregelen in huis aan te brengen. Aanstaande zaterdag 14 januari gaat het Buurt-bespaarproject Energie Hornmeer van start. Elke zaterdag in januari, februari en maart rijdt de energie bakfiets of e-bus door de wijk. In Buurthuis Hornmeer is in deze maanden op maandag en zaterdag vrije inloop bij een showcase met energiebesparende maatregelen. Het doel van dit project is om van de wijk Hornmeer de meest energiezuinige wijk van Aalsmeer te maken.

Persoonlijk advies

In het buurt-bespaarproject Hornmeer is er tijd voor een gesprek en advies over energiebesparing. Op zaterdag staat de energie bakfiets bij de supermarkt of bij een voordeur om uitleg te geven om de energierekening naar beneden te krijgen. Een aantal zaterdagen rijdt de e-bus waar in een gesprek met een energiecoach de mogelijkheden verkend kunnen worden. Met advies en demonstratie materialen worden energiebesparende maatregelen uitgelegd. In samenwerking met onder andere Participe, de lokale bouwmarkt, Stichting Buurthuis Hornmeer, de gemeente, diverse ondernemers in energiebesparende maatregelen, het Regionaal Energieloket, LSA-bewoners en de Klimaatstichting. Er is een compleet pakket aan adviezen samengesteld. De energiecoaches van Aalsmeer bekijken waar besparingen kunnen worden bereikt.

Camper, bakfiets en in Buurthuis

Naast de comfortabele E-bus camper en energie bakfiets wordt ook advies gegeven in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Daar is een showcase met energiebesparende maatregelen en advies op alle zaterdagmiddagen tussen 15.00 en 17.00 uur. Ook op de maandagavonden is er vrijblijvende inloop van 19.30 tot 21.30 uur voor advies en informatie. Een afspraak aan huis kan gemaakt worden via https://www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer/. Het Buurt-bespaarproject Energie Hornmeer trekt de Hornmeer in op alle zaterdagen van de maanden januari tot en met maart. Op 14 en 28 januari, 11 en 18 februari en 4 en 18 maart met de bus en op 21 januari, 4 februari, 25 februari, 11 maart en 25 maart met de bakfiets.