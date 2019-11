Buurtactiviteit? Vraag een bijdrage aan!

Aalsmeer – Afgelopen maanden waren er in Aalsmeer en Kudelstaart weer veel activiteiten voor en door de buurt, zoals het feest in de Duiker- en Gemaalstraat, de Opschoondag in Kudelstaart, Koningsdag in de Wilhelminastraat, de Vrijheidslunch in Place2Bieb en de Buurtmaaltijd Apollolaan. Deze activiteiten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Budget Buurtinitiatieven.

De donkere maanden komen er nu aan, iedereen kruipt weer achter de voordeur of stap naar de buren en organiseer gezamenlijk een stamppottenfeest in het buurthuis, maak samen een buurtboek of tuig de buurtkerstboom met de hele buurt op? Ook voor dit soort activiteiten kan een bijdrage worden aangevraagd.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet een idee aan drie voorwaarden voldoen: vóór de buurt, dóór de buurt, het levert nieuwe contacten op en er is samenwerking met bewoners, organisaties en/of lokale ondernemers.

Dus heb je ook een goed idee voor jouw buurt voor de komende maanden? Wil je samen tuinen winterklaar maken, een kerstlunch organiseren, een eigen buurt-kerstboom, pepernoten bakken met je buurt? Stuur dan een mail naar Helma Keesom, buurtverbinder van Participe, h.keesom@participe.nu of bel naar 06-14623301 Doe dit vóór 15 november, dan kan het idee dit jaar nog uitgevoerd worden!