Bushalte bordjes van Feestweek ontvreemd

Aalsmeer – “Er is iemand zo vriendelijk geweest om ons te helpen om de bushalte bordjes op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart te verwijderen. We weten alleen niet waar hij of zij deze heeft achtergelaten”, aldus een bericht van de organisatie van de Feestweek Aalsmeer op facebook.

“Als je degene bent die deze voor ons bewaart, zou je dan contact met ons op kunnen nemen, zodat we de bordjes op kunnen komen halen? Wij houden graag onze spullen compleet, zodat we het volgend jaar weer kunnen gebruiken. Geen bordjes, geen haltes.”

Oei, geen goeie grap dus. Vanwege deze actie zou de pendelbus volgend jaar wel eens niet kunnen gaan rijden en dat is jammer, want van dit vervoermiddel tijdens de Feestweek wordt door veel inwoners uit Kudelstaart en Oosteinde gebruik van gemaakt.

Alvast noteren: De 25e Feestweek Aalsmeer is in 2019 van 8 tot en met 14 september met of zonder bushaltes…

Foto: Feestweek Aalsmeer