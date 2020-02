Burgemeester Robbert-Jan van Duijn!

Aalsmeer – “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Een uitspraak van Pippi Langkous, die werd gebruikt door de nieuwe burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn. Maandag 3 februari is hij beëdigd tijdens een buitengewone raadsvergadering door de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. De voormalige wethouder in Aalsmeer mocht in de raadzaal in Nieuwveen vele bekenden begroeten. Het volledige college van B&W Aalsmeer was aanwezig, evenals alle politici van ‘zijn’ fractie CDA, vrienden, familie en collega’s. De raadzaal was bijna te klein om alle belangstellenden een stoel te geven.

Rode Lantaarn

Robbert-Jan kreeg niet alleen de ambtsketting om zijn schouders, maar mocht ook de voorzittershamer in ontvangst nemen en de rode lantaarn als nu jongste burgemeester (32 jaar) van Nederland. Robbert-Jan van Duijn zei in zijn slotwoord klaar te zijn voor dit nieuwe avontuur. “Ik kijk uit naar gesprekken met u (gemeenteraad) over stikstof, Schiphol en woningbouw. Ik mag aan de slag. We hebben nog nooit met elkaar gewerkt, maar ik denk dat we dit wel kunnen.”

‘Koffie met de burgemeester’

Om kennis te maken met de inwoners van de gemeente Nieuwkoop komen bij de receptie in het gemeentehuis drie bekers te staan met de tekst ‘koffie met de burgemeester’. Inwoners worden hiermee uitgenodigd voor een nadere kennismaking bij de burgemeester in het gemeentehuis, maar de eerste burger is ook bereid om op bezoek te komen. Via overdracht van de bekers hoopt burgemeester Van Duijn zoveel mogelijk bewoners van de totaal dertien plaatsen die vallen onder de gemeente Nieuwkoop te mogen ontmoeten. Vanuit Aalsmeer: Robbert-Jan van Duijn (en vriendin Lesley) heel veel succes!

Foto’s: www.kicksfotos.nl