Burgemeester praat bij op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – De wereld is in de ban van het coronavirus. Burgemeester Gido Oude Kotte doet er alles aan om, in overleg met de nodige specialisten, iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart zo goed mogelijk te informeren over de lokale situatie. Hij is woensdag om 19.00 uur te gast bij Sem van Hest en Erik Kreike in het programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’.

Afgelopen vrijdag schoof hij aan bij Ron Leegwater tijdens het ‘Vrijdagavondcafé’ en deed uitgebreid verslag over de uitdagingen waar zijn dorp tegenaan loopt tijdens deze crisistijden.

Woensdag is het tijd voor een update, waarbij de luisteraars vragen mogen insturen voor de burgemeester. Dit kan naar studio@radioaalsmeer.nl.

De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Je kunt de uitzending ook bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.