Burgemeester over de vloer bij ‘Schrikkeljarige’

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Jarig zijn op Schrikkeldag, 29 februari, betekent dat je maar eens in de vier jaar je verjaardag kunt vieren. Officieel dan, want bij Indy de Boer in Kudelstaart is het gewoon elk jaar feest. Op 28 februari of op 1 maart. Dit jaar is het echter Schrikkeljaar en kan Indy haar geboortedag wél vieren. En hoe! Want als je de burgemeester op bezoek krijgt is dat wel extra leuk natuurlijk.

Burgemeester Gido Oude Kotte kwam donderdag 29 februari niet met lege handen naar de Zeilwijk, waar Indy woont. Hij had een bioscoopbon meegebracht en had alle aandacht voor de jarige, haar ouders, stiefvader en opa en oma. Wat een gezelligheid! Twaalf jaar is deze mooie meid geworden en ook echt al op haar toekomst voorbereid, een bekende slogan en ook echt van toepassing op Indy. Ze weet al heel goed wat ze wil: binnenhuisarchitecte worden.

De Antoniusschool-leerlinge moet nog wel eerst de middelbare school bezoeken, dat wordt Thamen of Alkwin in Uithoorn. Het zal Indy goed afgaan, het is een slim meisje dat prima een gesprek met de burgemeester kan voeren. “De juf vond wel dat ik te snel praatte tijdens mijn boekbespreking”, vertelde de jarige. Dat kan alleen maar inhouden dat Indy graag praat, vast en zeker met haar vriendinnen. Moeder Amanda bereidt zich vast voor op het slaapfeestje in het weekend met zes logees van het kaliber kletsen, lachen en ‘nog lang niet slapen’.

“We gaan eerst naar het fotomuseum Upside Down, dan eten bij de Italiaan.” Een verjaardag om niet gauw te vergeten dus. Ook donderdag stond er een avondje gezellig tafelen op het programma: “We gaan straks lekker uit eten bij Zusjes, dan kun je zelf kiezen welke hapjes je wilt.” Op de vraag van de burgemeester wat Indy’s favorieten zijn zegt ze: “Reuze kipnuggets en tomatensoep.” Over de calorieën hoeft de 12-jarige nog niet in te zitten, ze is goed in hordenlopen en kickboksen. Allemaal leuke dingen dus, voor de jonge Kudelstaartse die zich happy voelt waar ze woont.

Overigens belde op dit adres vier jaar geleden ook al de burgemeester aan! Je zult maar Schrikkeljarige zijn, dan kun je eens per vier jaar gezellig bijkletsen met de burgemeester!

Foto: Arjen Vos