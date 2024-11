Burgemeester Heiliegers langs bij scheidend KBO-voorzitter Plasmeijer

Uithoorn – Vorige week ging burgemeester Pieter Heiliegers langs bij Ben Plasmeijer. Na 14 jaar heeft Plasmeijer afscheid genomen als voorzitter van KBO De Kwakel. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de vereniging en heeft een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de gemeenschap. Berry Verlaan, die al geruime tijd actief is binnen de KBO, zal zijn taken overnemen en voortbouwen op zijn nalatenschap. Ben Plasmeijer: “Ik heb het volste vertrouwen in Berry en neem met een goed gevoel afscheid”.

Boekje

Ben Plasmeijer heeft ter ere van 70 jaar KBO een boekje geschreven over de periode 1954 tot en met nu, met prachtige foto’s ter illustratie. Hij vertelt aan de burgemeester vol vuur over het samenstellen van het boekje. “Ik heb het meest genoten van het lezen van alle oude notulen; verhalen, anekdotes, gebeurtenissen, oud leden. Het kwam allemaal weer voorbij. Wat is er veel georganiseerd in die 70 jaar en wat heb ik veel mensen ontmoet”, aldus Plasmeijer.

KBO De Kwakel organiseert leuke en gezellige activiteiten voor senioren in de regio. Ook voor jonge senioren. “KBO De Kwakel heeft een lage contributie en iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom,” meldt de scheidend voorzitter trots. Er is elke week een soosmiddag. Leden kunnen gezellig bijpraten en deelnemen aan diverse activiteiten zoals klaverjassen, Pandoeren, biljarten, rummikub. Daarnaast worden er uitstapjes georganiseerd naar musea, theaters en andere culturele instellingen. De geesten fit houden, doet KBO ook. Er worden lezingen gehouden over allerlei uiteenlopende onderwerpen, van gezondheid tot technologie. Een van de hoogtepunten van het jaar is de jaarlijkse patroondag. Deze dag staat in het teken van samenkomst en viering, met een speciale H. Mis, gevolgd door een feestelijke lunch en diverse activiteiten. Het is een gelegenheid voor leden om samen te komen, herinneringen op te halen en nieuwe vriendschappen te sluiten. En natuurlijk wordt er ook gefeest. Het 70-jarig bestaan van de vereniging was een groots en enorm geslaagd feest. Iedereen kijkt daar met veel plezier op terug.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [KBO – Katholieke Bond Van Ouderen | Stichting de Kwakel toen en nu.

Fotobijschrift: v.l.n.r. Ben Plasmeijer, burgemeester Heiliegers en Berry Verlaan.

Foto: gemeente Uithoorn