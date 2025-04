Burgemeester feliciteert echtpaar Van Laake met 65e huwelijksjaar

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers ging donderdag 10 april op bezoek bij het echtpaar Van Laake om hen te feliciteren met 65 jaar huwelijk. Ben (87) en Esther (86) van Laake verwelkomen de burgervader in hun prachtige woning aan het Marktplein in het centrum. Het briljanten echtpaar woont in het pand waar vroeger de ABN Amro-bank gevestigd was. “We gaan hier nooit meer weg”, laten ze weten. “We hebben het hier ontzettend naar onze zin. We zijn ook erg blij met hoe de kade er nu uitziet. Het is de afgelopen jaren keurig opgeknapt.”

Makelaar

Ben van Laake is een bekende in Uithoorn. Hij werkte jarenlang als makelaar bij Koop Lenstra. Later werd hij eigenaar van het kantoor. Zijn vrouw Esther heeft jaren in de kledingbranche gewerkt. Ook fotografeert zij veel. “Die passie is geboren tijdens mijn eerste bijbaan in een fotowinkel”, vertelt ze. “Ik mocht destijds alle dure fotocamera’s uitproberen. Geweldig!” Nu Esther fotografeert nog steeds, als hobby.

Dansvereniging

Het echtpaar leerde elkaar zo’n 70 jaar geleden kennen op de dansvereniging. Ze hebben twee dochters, van wie er één in Portugal woont. “We gaan haar binnenkort bezoeken. We hebben altijd veel gereisd, dus een reisje naar Lissabon is geen enkel probleem”, weet Esther. Haar man vult aan: “We hebben in onze jonge jaren zelfs voor langere tijd in Californië gewoond. Ik werkte destijds in de elektronica en kreeg een baan bij Hughes Aircraft. We hebben er zeven jaar gewoond. Toen de gezondheid van mijn schoonvader achteruitging, zijn we teruggekomen. In eerste instantie was ons idee om weer naar Amerika te gaan, maar we zijn in Nederland gebleven. Onder meer omdat onze dochters inmiddels hier naar school gingen.’

Voorbeeld

Vijf jaar geleden, toen het echtpaar Van Laake 60 jaar getrouwd was, wilde burgemeester Heiliegers ook op bezoek komen. Toen gooide de coronamaatregelen roet in het eten. “Ik weet nog goed dat we wel telefonisch contact hebben gehad”, herinnert hij zich. “Fijn dat ik nu alsnog langs kon komen. Ik vind het zo mooi om te zien dat mevrouw en meneer nog zo actief en ondernemend zijn. Een prachtig voorbeeld voor iedereen: blijf in beweging en geniet van het leven,” aldus de burgemeester.

Op de foto: Het echtpaar Van Laake, ontspannen op de foto met de burgemeester. Foto: Gemeente Uithoorn.