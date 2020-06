Burgemeester bij Radio Aalsmeer Politiek

Aalsmeer – Op woensdag 10 juni start Radio Aalsmeer Politiek na een corona-afwezigheid weer met uitzendingen. De eerste gast van presentatoren Erik Kreike en Sem van Hest is burgemeester Gido Oude Kotte. Het programma wordt niet op het gewone tijdstip uitgezonden, maar woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Uiteraard worden corona-issues aangesneden en de vraag hoe bestuur je een gemeente in deze tijd. Een vraag voor de burgemeester? Mail deze naar sem@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar de radiostudio op nummer 0297-325858.

De uitzending is live te volgen via radio, televisie en de website. Te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl