Burgemeester bezoekt kinderburgemeester

Aalsmeer – Op 16 april is Gido Oude Kotte beëdigd als burgemeester van Aalsmeer. In zijn installatietoespraak zei hij dat zijn eerste officiële bezoek als burgemeester aan kinderburgemeester Hannah Fokkema zou zijn. Hannah zit in groep 7 van OBS Kudelstaart en ontving de burgemeester vanochtend in haar klas.

Het was een gezellige kennismaking, waarbij de burgemeester allerlei vragen aan Hannah stelde. Hannah en haar klasgenoten hadden echter ook veel vragen aan de burgemeester, zoals wat zijn je plannen, hoe lang blijf je, hoe word je burgemeester, wanneer slaap je.

Over de vraag of een burgemeester gekozen, zoals de kinderburgemeester, of benoemd moest worden, liepen de meningen uiteen. Sommige kinderen vonden dat mensen daar zelf over moeten kunnen beslissen. Anderen leek het lastig een goede burgemeester te kiezen als je iemand nog niet kent. Of een burgemeester goed is, kun je pas later zeggen.

Voor Hannah zit het jaar als kinderburgemeester er bijna op. Ze vond alles leuk aan het kinderburgemeester zijn, vooral de landelijke kinderburgemeesterdag. Hannah heeft zich hard gemaakt voor veilige fietspaden, meer ruimte voor buitenspelen en statiegeldtonnen in supermarkten.

Gido Oude Kotte vond het een inspirerend en leerzaam gesprek met zijn jeugdige collega en haar klas en wil graag nog een keer verder praten met Hannah over haar thema’s.