Aansluiting Laurierhof op Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 januari is de Burgemeester Kasteleinweg afgesloten voor auto’s tussen de rotondes bij de Ophelialaan en de Burgemeester Hoffscholteweg.

Het aangelegde parkeerterrein bij het nieuwe appartementencomplex aan het Laurierhof krijgt aansluiting op de Kasteleinweg. Verkeer wordt omgeleid via de Ophelialaan, Stommeerweg en Van Cleeffkade. De winkels en woningen in de Ophelialaan blijven overigens normaal bereikbaar via de rotonde.

Fietspad

Na deze aansluiting wordt verder gewerkt aan het fietspad langs de Kasteleinweg tussen de Ophelialaan en het Baanvak. Nog slechts een klein stuk, tussen het viaduct en de Spoorlaan, ligt nog open. Na realisatie van het resterende stukje asfalt, planning begin begin februari klaar, is de fietsroute langs de Burgemeester Kasteleinweg geheel open voor gebruik. Vooalsnog blijft het nog even omrijden voor fietsers, onder andere via het Baanvak.