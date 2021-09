Burendag in speeltuin Clematisstraat

Aalsmeer – Zaterdag 25 september staat in het teken van de landelijke burendag en ter gelegenheid hiervan is er een extra feestelijk speel- en ontmoetingsmoment in de speeltuin aan de Clematisstraat. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn de initiatiefnemers van de speeltuin/ontmoetingsplek aanwezig met een schaakbord van maar liefst 3 bij 3 meter, een groot springkussen, limofantje, slush puppies, eten en drinken. Kom ook en neem gerust een picknickkleedje en je buren en vrienden mee.

Ouder en kind yoga

Voorafgaand aan het speel- en ontmoetingsmoment geeft Astrid van den Berg van Yoga en Pilates Fun weer een ouder & kind yoga les. Van 13.30 tot 14.00 uur voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar en hun ouder/oom/buurvrouw/oppas/oma. De les is op donatiebasis, de opbrengst van de les komt ten goede aan de nog te realiseren speeltuin in de Clematisstraat. Graag aanmelden via speeltuinclematisstraat@gmail.com.