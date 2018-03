Buiten spelen op de Buitenspeeldag

Amstelland – Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op om van de bank te komen en in hun buurt speelactiviteiten voor kinderen te organiseren. Op woensdag 13 juni wordt van Nederland één grote speelplek gemaakt tijdens de Buitenspeeldag. Na de record-editie van vorig jaar met meer dan 105.000 spelende kinderen willen Jantje Beton en Nickelodeon dit jaar nog meer kinderen laten buitenspelen. Laat zien wat jij doet op de 11e editie van de Buitenspeeldag. Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl.

Jantje Beton en Nickelodeon roepen speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven, gemeenten en iedereen die spelen leuk en belangrijk vindt op om een Buitenspeeldag te organiseren. Zodat zoveel mogelijk kinderen op 13 juni buitenspelen. De beide organisaties hopen dat iedereen een buitengewoon leuk en actief programma organiseert, waarbij kinderen een gat in de lucht springen.

Knikkeren en stoepranden

De Buitenspeeldag is voor veel kinderen dé kans om in hun buurt gewoon buiten te spelen! Organiseer samen met kinderen een knikkertoernooi, tover de straat om tot een hindernisbaan, bouw hutten of ga stoepranden. Van grote tot kleine activiteiten en van knutselen tot hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Meld nu je activiteit aan op jantjebeton.nl/buitenspeeldag en ontvang een gratis ‘Stop nooit met spelen’ spandoek! Alle aangemelde activiteiten komen op de landkaart te staan, zodat kinderen kunnen zien waar wat te doen is.