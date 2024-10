Bruisende energie bij TransitieCafé

Aalsmeer – De burgerzaal in het raadhuis bruiste van energie op woensdagavond 25 september. Ruim 60 deelnemers werkten tijdens een zogenoemd ‘TransitieCafé’ aan het Masterplan Energie voor Aalsmeer en Kudelstaart. Het plan vormt een routekaart naar een fossielvrije gemeente in 2050. Geen fossiele energiebronnen zoals aardgas en aardolie meer in 2050; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen met de gemeente een plan om dat mogelijk te maken. In deze bijzondere samenwerking werd woensdag een eerste versie van het Masterplan Energie gedeeld, aangevuld en aangescherpt.

Presentatie door deelnemers

Het Masterplan voor de zogeheten energietransitie is het resultaat van samenwerking tussen 115 deelnemers vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeente. “Je kunt dit alleen bereiken door het met elkaar te doen”, zegt Bob IJpelaar (ondernemersvereniging Nieuw Ondernemend Aalsmeer). Samen met wethouder Willem Kikkert opende hij de avond. “Ik droom ervan dat we vaker bij elkaar gaan zitten – liefst in een breder gezelschap”, zegt de wethouder. “Want ook al is het Masterplan Energie nu klaar, we gaan het ook uitvoeren, en dat is een doorlopend proces tot we klimaatneutraal zijn. We zullen eraan blijven werken met elkaar.”

Waarom een Masterplan?

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en zo verdere opwarming van de aarde te beperken. Aalsmeer heeft net als andere gemeenten in Nederland het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. “Als Aalsmeer doorgaat zoals het nu gaat, zou er in 2050 nog zoveel broeikasgas de lucht in gaan dat er 5,2 miljoen bomen een jaar lang moeten groeien om dat te compenseren”, zegt wethouder Kikkert. “Er moet, ondanks alle inzet die er nu al is, echt meer gebeuren.” De uitstoot moet dus omlaag en daarom wordt het Masterplan Energie gemaakt.

Wat staat er in het Masterplan Energie?

Alle thema’s in het Masterplan zijn besproken tijdens de avond. De thema’s zijn ‘Warmte en koude’, ‘Bewoners en ondernemers op weg’, ‘Energie besparen’, ‘Klimaatneutrale bedrijventerreinen en logistiek’, ‘Mobiliteit’ en ‘Lokale opwek van elektriciteit’. Ronald van den Breevaart van Greenport Aalsmeer en Bert Ross van netbeheerder Liander vertellen bij het thema ‘Warmte en koude’ over het onderzoeken van mogelijkheden voor warmtenetten in Aalsmeer en de noodzaak daarvan voor de tuinbouw, en ook de kansen voor woonwijken. “Elektrificeren kunnen we niet, we hebben een warmtenet nodig”, zegt Van den Breevaart over de glastuinbouw. Bij het thema ‘Bewoners en ondernemers op weg’ vertellen Frans Huijbregts van welzijnsorganisatie Participe en energiecoach Leo Bakker dat er duidelijkheid moet komen over welke stappen er worden genomen. Het is belangrijk om samen met bewoners aan de slag te gaan. “We moeten bewoners benaderen en bereiken zodat ze aan de slag kunnen, en zorgen voor creatieve ruimte voor bewonersinitiatieven”, aldus Huijbregts.

Volgende stappen

De input van de avond wordt verwerkt in een nieuwe versie van het Masterplan Energie. Deze wordt begin 2025 aangeboden aan de gemeenteraad voor de officiële besluitvorming. Maar over één ding zijn de deelnemers het eens: nu ze met elkaar aan de slag zijn gegaan, willen ze ook samen door. De energie die aanwezig was tijdens het maken van het plan, gebruiken ze ook graag tijdens het uitvoeren ervan.

