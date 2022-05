Bruisend concert Sursum Corda en Soundsation

Kudelstaart – Op 21 mei lieten Sursum Corda en popkoor Soundsation horen dat ze het muziek maken niet verleerd zijn in de afgelopen twee jaar. In De Spil in Kudelstaart kon het ruim aanwezige publiek genieten van een muzikale avond. Nadat ladyspeaker Alma de Jong het openingswoord uitsprak, waren de eerste noten voor Sursum Corda. Onder de enthousiaste leiding van Elivera van Sloten werden een aantal stukken ten gehore gebracht, waaronder de bekende muziek van Soldaat van Oranje. Er werden vervolgens een zestal jubilarissen van het orkest gehuldigd, wat meer dan gebruikelijk omdat dit de jubilarissen van de laatste twee jaren op het podium gehaald werden.

De schijnwerpers werden daarna gericht op Popkoor Soundsation. Dirigente Greetje de Haan stond voor de tweede keer voor het koor bij een optreden en haar aanstekelijke manier van dirigeren brengt het koor tot leven. Er stonden geen nieuwe nummers op het program; door het wisselende repeteren in de laatste twee jaren, was daar nog geen gelegenheid voor, maar de klassiekers uit het repertoire klinken nog steeds mooi. Het publiek kon genieten van onder andere He ain’t heavy, He’s my brother, All of me en Mr. Blue Sky met zang van de solisten Dorry Polderman, Tanja Eichholz en Kees Vermeulen.

Na de pauze mocht het jeugdorkest van Sursum Corda het spits afbijten. Met nummers uit King Arthur en Wicked lieten de jeugdige muzikanten horen dat het orkest zich geen zorgen over de toekomst hoeft te maken. Het geheel klonk muzikaal en enthousiast, complimenten voor deze jonge muzikanten.

Aan het einde van het concert lieten Sursum Corda en Soundsation gezamenlijk nog twee nummers horen: Don’t stop me now en Une belle histoire. Beiden kijken terug op een fantastische avond, waarin het plezier van het optreden voor publiek voorop stond.

Nieuwe leden welkom

Zowel Sursum Corda als Soundsation kunnen nog nieuwe leden gebruiken; bij het popkoor is met name nog plaats voor mannen. Kijk op de website en social media voor de tijden en locaties van repeteren.

Foto: Wilma Wolffensperger