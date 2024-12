Brug opgeknapt. Zo doe je dat!

De Ronde Venen – In maart plaatste wij een artikel van een inwoner die wel wat commentaar had op het onderhoud van het bruggetje wat ligt tussen de scholen Twister en De Windroos richting de Proostdijstraat in Mijdrecht. Het zag er slecht onderhouden uit (zie foto 1). Met wat knutsel en fröbelwerk had men wat onderhoud gepleegd door bijvoorbeeld in het verrotte hout een nieuwe schroef te draaien (zie foto 2) en tot zijn grote verbazing was hem iets heel opmerkelijks opgevallen, want er was een plank vervangen en deze had men niet even op maat gezaagd (zie foto 3). Het leek hem dat dit bruggetje gewoon aan groot onderhoud toe was. Deze inwoner zal nu blij zijn, want de brug is nu gerenoveerd en op de manier zoals dat hoort. Keurig alles vervangen met nieuw hout, nieuw hekwerk en leuningen en de bestrating is gelijk ook meegenomen. Kijk zo doe je dat!

Foto: aangeleverd