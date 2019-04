Bril en fiets kwijt na straatroof

Aalsmeer – Op zondag 14 april rond twee uur in de nacht heeft een straatroof plaats gevonden op de Aalsmeerderweg, ter hoogte van nummer 250. Een 23-jarige fietser uit Aalsmeer werd tot stoppen gedwongen door vier jongeren. Ze eisten onder andere geld en toen de inwoner dit weigerde kreeg hij diverse klappen en schoppen.

Hij wist te ontkomen door over een hek naar een erf te springen. Tijdens de vlucht is hij zijn bril kwijt geraakt en de daders zijn er vandoor gegaan met zijn fiets.

Later in de nacht zijn kort achter elkaar, om kwart voor drie en drie uur, in Amstelveen nog twee berovingen gepleegd. Er is alarm geslagen en dankzij alerte inwoners hebben agenten drie jongeren aangehouden, één daarvan is een 16-jarige Aalsmeerder.

Er loopt een onderzoek of de straatroof in Aalsmeer ook door dit drietal is gepleegd. Naar de mogelijke vierde dader wordt nog gezocht. De jongeren zitten vooralsnog vast en zullen zich moeten verantwoorden bij justitie.