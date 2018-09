Aalsmeer – Het is brievenbussen-ophaaldag vandaag, donderdag 27 september, in Aalsmeer. Half augustus werd door Post NL aangekondigd dat in diverse gemeenten brievenbussen zouden gaan verdwijnen. Er worden steeds minder brieven en kaarten verstuurd en dus is een groot aantal overbodig geworden. Met ouderenbonden is gekeken welke brievenbussen wel en welke niet kunnen verdwijnen. Belangrijk item hierbij was de loopafstand voor ouderen.

In Aalsmeer verdwijnen totaal elf brievenbussen, waaronder die in de Kanaalstraat (zie foto). De brievenbus op het Praamplein blijft wel en deze is voor ouderen in onder andere het zorgcentrum op redelijke loopafstand. In Kudelstaart gaan drie brievenbussen uit het straatbeeld verdwijnen.

Er wordt ook een nieuwe brievenbus geplaatst. Deze wordt neergezet in de Beethovenlaan, nabij de winkels in de Hornmeer. Totaal behoudt de gemeente 21 brievenbussen.