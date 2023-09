Brandweerman Juriaan kampioen traplopen

Aalsmeer – Na de landstitel hoofdklasse brandweerwedstrijden een paar jaar geleden, heeft de brandweer van Aalsmeer nu weer een aantal kampioenen rond lopen in de kazerne. Sinds afgelopen zondag 10 september kan een collega toegevoegd worden aan dit mooie rijtje. Juriaan heeft zondag namelijk deelgenomen aan de Firefighter Stair Climb. Dit traploop evenement in het WTC in Almere wordt gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in New York in 2001, waar veel onschuldige mensen en veel moedige hulpverleners om het leven kwamen. Maar ook ter nagedachtenis aan de brandweerlieden die, nationaal en internationaal, zijn omgekomen bij het uitoefenen van hun beroep.

Juriaan ging de sportieve uitdaging aan om de 30 verdiepingen en 600 treden in brandweerpak en met het gebruik van ademlucht te bedwingen. Hij zette hierbij de snelste tijd neer, in een bizar snelle tijd van 5 minuten en 15 seconden was Juriaan op de dertigste verdieping. Uiteraard zijn alle collega’s van Kazerne Aalsmeer supertrots op deze kanjer.

Hoeveel tijd zou Juriaan nodig hebben om naar de top van de Watertoren te lopen? Misschien wel minder dan 5 minuten…

Foto: Kazerne Aalsmeer