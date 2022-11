Brandweer: Veilig en warm de winter door!

Aalsmeer – Warm de winter door, verwarm je woning dan wel op een veilige manier. Een huis effectief verwarmen levert de meeste opbrengst op, zowel voor de gezondheid als voor het energieverbruik. De Brandweer heeft hierover zeven belangrijke tips op een rijtje gezet: Een goede ventilatie is veiliger en zorgt voor een betere verwarming van de woning. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht. Zet brandende kaarsen altijd op een stabiele, onbrandbare ondergrond, niet op hout of plastic, en zorg dat de kaarsen niet kunnen omvallen of een ander materiaal kunnen aansteken.

Open haard, allesbrander of pelletkachel? Laat minimaal jaarlijks de afvoer en schoorstenen onderhouden/vegen, zodat rook vrij kan ontsnappen en er geen brand kan ontstaan in het kanaal. Bij gebruik van straalkacheltjes en elektrische dekens wordt aangeraden om regelmatig snoeren en stekkers te controleren en gebruik geen verlengsnoeren. Hang rook- en CO-melders op, zodat er een waarschuwing klinkt bij onveilige situaties. Als je slaapt ruik je geen rook en koolmonoxide heeft geen geur! Test de rook- en CO-melders iedere maand met de testknop.

In ieder geval eens per jaar onderhoud laten plegen aan de CV-ketel door een gecertificeerde installateur is veiligheidstip nummer zes. Het zorgt bovendien voor een betere verbranding in de ketel waardoor je zuiniger stookt. Tot slot, het gebruik van gasflessen in een woning is natuurlijk geen goed idee. De risico’s die dit mee zich meebrengt, zijn niet te overzien. Vul gasflessen ook nooit zelf bij. Met deze tips hoopt de brandweer dat genoten kan worden van een warme en veilige winter. Kijk voor meer tips over veilig stoken op de website van de Brandweer.