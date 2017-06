Brandweer trakteert prijswinnaars

Aalsmeer – Tijdens Aalsmeer Roest Niet op 11 juni was er in The Beach de lego-expositie Incidenten City. Hier konden kinderen meedoen aan een prijsvraag van Brandweer Aalsmeer. Vele jongens en meisjes namen deel. En met succes, een heel groot deel van de formulieren blijkt foutloos te zijn ingevuld.

Uit de stapel inzendingen zijn drie winnaars gekozen en afgelopen vrijdagmiddag 23 juni zijn deze kinderen in het zonnetje gezet en getrakteerd op een prijs in de kazerne aan de Zwarteweg. De eerste prijs is gewonnen door Miles van der Staaij, de tweede prijs is uitgereikt aan Pascalle Reurings en met de derde prijs is Luna Burgers blij gemaakt. Alledrie kregen een mooie doos Lego.

De prijzen zijn uitgereikt door Rob Pommerel van Brandweer Aalsmeer, die de winnaars ook een rondleiding gaf door de kazerne. Er mocht plaatsgenomen worden in een brandweerwagen en natuurlijk wilde de kinderen ook wel even een brandweerhelm passen. De gezellige middag werd besloten met een rondritje in een brandweerwagen door Aalsmeer. “Een geweldige afsluiting na het succes van Incidenten City”, aldus de brandweer.

Foto: www.kicksfotos.nl. De winnaars met hun prijs. Links Rob Pommerel van Brandweer Aalsmeer.