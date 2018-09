Brandweer tevreden: 15 Geïnteresseerden

Aalsmeer – Woensdagavond 26 september heeft de informatie-avond van de Brandweer van Aalsmeer plaatsgevonden in en bij de kazerne aan de Zwarteweg. De bedoeling was om met deze bijeenkomst nieuwe (vrijwillige) brandweercollega’s te werven. Er wordt positief teruggekeken op de avond waar vijftien geïnteresseerde inwoners op afgekomen waren.

Allereerst werd voorlichting gegeven over wat het werk bij de brandweer inhoud, welke eisen aan deze ‘bijbaan’ worden gesteld, wat het korps van haar vrijwilligers verwacht en wat de Brandweer te bieden heeft. Daarna was het tijd voor het ‘echte werk’. De vijftien konden ervaren hoe het is om met ademlucht te lopen, hoe het is om een auto open te knippen en om te bekijken welke materialen er allemaal op een brandweerauto aanwezig zijn. Uiteraard was er ook alle ruimte om vragen te stellen.

Met de afsluitende woorden “goedenavond, hopelijk mogen we jullie nogmaals ontvangen in kazerne Aalsmeer”, werd de informatie-avond afgesloten. “Hopelijk hebben we ze enthousiast genoeg gemaakt en kunnen we ze binnenkort als nieuwe collega’s welkom heten”, aldus de Brandweer in een reactie.

Gemist, maar wel interesse?

De informatie-avond gemist, maar ben je wel geïnteresseerd? Loop dan eens binnen op maandag tijdens de wekelijkse oefenavond vanaf 20.00 uur of neem contact op met Rik Jonkman via 020-5556040.

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer