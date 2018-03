Aalsmeer – De brandweer van Aalsmeer is donderdag 1 maart om vijf uur in de middag gealarmeerd voor een stormschade. In het Rameaulaantje was de dakbedekking van een dakkapel los gewaaid.

De hoogwerker van de brandweer Hoofddorp moest er aan te pas komen om de dakbedekking terug op zijn plaats te leggen. Een koud klusje op deze ijzige en winderige dag voor de vrijwilligers. Het is goed gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen en de dakkapel is weer gerepareerd.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer