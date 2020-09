Brandweer Aalsmeer zoekt oefenlocaties

Aalsmeer – Elke maandag houdt de Brandweer van Aalsmeer oefenavond. Zo blijven de heren en dames vakbekwaam, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de brandweer en wordt de teamgeest en de samenwerking bevorderd. Er wordt op en rond de kazerne aan de Zwarteweg geoefend, maar ook op locaties binnen de gemeente Aalsmeer.

Maar, deze locaties zijn helaas schaars. Om geoefend te blijven en de lokale kennis op peil te houden, zoekt de Brandweer nieuwe oefenlocaties binnen Aalsmeer en Kudelstaart.

Heeft u of weet u een locatie waar de Brandweer van Aalsmeer kan trainen? Het korps komt graag met u in contact. Zo’n locatie kan een bedrijfspand zijn, een leegstaande woning, een pand wat gesloopt gaat worden, maar ook een sportkantine of een ander interessant object. Een bericht naar de Brandweer sturen kan via een (privé)-bericht op Facebook (kazerne Aalsmeer) of stuur een mail via www.kazerneaalsmeer.nl